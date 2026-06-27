Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Jurm bölgesi yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Jurm'un 43 kilometre güneyi olarak belirlendi.

Yerin 208,3 kilometre altında gerçekleştiği saptanan deprem sonrasında bölgedeki güncel duruma ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, şiddetli sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının rapor edilmediğini aktardı.

DERİN DEPREMLERİN ETKİSİ NEDİR?

Sismolojik verilere göre, 200 kilometre ve üzeri derinlikte meydana gelen depremler, sığ depremlere kıyasla yeryüzünde daha az yıkıcı etki yaratıyor. Ancak bu tür derin sarsıntılar, enerjinin yayılım biçimi nedeniyle merkez üssünden çok daha geniş bir coğrafyada hissedilebiliyor. Afganistan'ın da üzerinde bulunduğu tektonik kuşak, jeolojik yapısı gereği sık sık bu tarz derin sarsıntılara sahne oluyor.