TÜRKIYE’NİN önde gelen 33 tatil destinasyonunu kapsayan araştırmada Bodrum, hem yerli hem yabancı kaynaklı içeriklerde liderliğini korudu. 213 bini aşkın yansıma ile toplam tatil gündeminin yaklaşık yüzde 23’ünü tek başına oluşturdu. Listede Bodrum’u Alanya, Marmaris ve Fethiye izlerken, bu dört destinasyonun toplam görünürlüğün yüzde 51’ini oluşturması dikkat çekti. Bu tablo, turizm gündeminin belirli güçlü merkezler etrafında yoğunlaştığını ortaya koydu.

ALANYA HEM YERLİ HEM YABANCI GÜNDEMDE GÜÇLÜ

Araştırmaya göre Alanya, Türkiye kaynaklı içeriklerde ikinci sırada yer alırken, yabancı mecralarda üçüncü sıraya yükseldi. Özellikle Marmaris ve Fethiye ile birlikte Akdeniz ve Ege hattındaki rekabetin güçlü şekilde devam ettiği görüldü. Alanya’nın 99 bin 719 yansıma ile ikinci sırada yer alması, kentin dijital görünürlüğünün önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

YERLİ VE YABANCI GÜNDEM ARASINDA FARKLILIK

Veriler, destinasyonların yerli ve yabancı medya algısında farklı konumlandığını da gösterdi. Türkiye kaynaklı sıralamada Çeşme üst sıralarda yer alırken, yabancı mecralarda daha geriye düşmesi dikkat çekti. Buna karşılık Alanya, her iki alanda da üst sıralarda yer alarak istikrarlı bir görünüm sergiledi.

‘ALANYA ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜÇLÜ BİR DESTİNASYON’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, Alanya’nın ikinci sıradaki yerinin kentin marka değeri açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Gencelli, Alanya’nın yalnızca deniz-kum-güneş turizmiyle değil; deneyim odaklı turizm, spor aktiviteleri, kültürel etkinlikler ve dijital tanıtım çalışmalarıyla da öne çıktığını ifade etti. Norveçli seyahat temsilcileriyle yapılan FAM Trip programının sosyal medyada güçlü etkileşim oluşturduğunu da vurguladı. Gencelli, “MTM Medya Takip Merkezi'nin 15 Mayıs-15 Haziran 2026 tarihleri arasında 10 bini aşkın medya kaynağı, 33 tatil destinasyonu ve yaklaşık 943 bin medya ve sosyal medya yansımasını analiz ettiği araştırmada, Alanya'nın Türkiye'nin en popüler ikinci tatil destinasyonu olarak yer alması, kentimizin marka değeri açısından son derece önemli bir göstergedir. Araştırmaya göre Bodrum 213 bin 187 yansımayla ilk sırada yer alırken, Alanya 99 bin 719 yansımayla ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca Alanya, 32 bin 819 medya haberiyle listedeki en yüksek geleneksel medya görünürlüğüne sahip destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu veriler, Alanya'nın yalnızca sosyal medyada değil, ulusal ve uluslararası basında da güçlü bir destinasyon markası olduğunu ortaya koymaktadır. Artık turizmde rekabet yalnızca doğal güzellikler, oteller veya fiyatlarla yapılmıyor. Günümüz turisti gittiği destinasyonda deneyim yaşamak, bunu sosyal medyada paylaşmak ve yaşadığı anıları dijital ortamda görünür kılmak istiyor. Bu nedenle dijital görünürlük ve sosyal medya etkileşimi, destinasyon pazarlamasının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bunun en somut örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Alanya'da ağırladığımız Norveçli seyahat temsilcilerinden oluşan FAM Trip programında yaşadık. 4 gün boyunca misafirlerimize stand-up paddle, doğa yürüyüşleri, tarihi alanlarda yoga, kültür turları ve Alanya'nın farklı deneyim ürünlerini tanıtma fırsatı bulduk. Henüz ülkelerine dönmeden yaptıkları paylaşımlar Norveç'te ciddi bir etkileşim oluşturdu. Alanya'yı hiç görmemiş birçok kişinin paylaşımlara ilgi göstermesi, sorular sorması ve destinasyona yönelik merak duyması, dijital tanıtımın ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugün turistler yalnızca güzel fotoğraflar görmek istemiyor; o deneyimi yaşamak istiyor. İnsanlar kendilerini o hikâyenin içinde hayal edebilecekleri içeriklere ilgi gösteriyor. Bu nedenle deneyim turizmi ile dijital pazarlama artık birbirinden ayrılmaz iki kavram haline geldi. Alanya'nın bu araştırmada elde ettiği başarı da son yıllarda yürütülen dijital tanıtım çalışmalarının, sosyal medya iletişiminin ve destinasyon markalaşmasına yönelik çabaların önemli bir sonucudur. Ancak bizim için asıl başarı, bu dijital görünürlüğü daha fazla rezervasyona, daha yüksek turist harcamasına, daha uzun konaklama süresine ve daha fazla ziyaretçiye dönüştürebilmektir. Alanya Turizm Master Planı kapsamında da özellikle vurguladığımız gibi; dijital pazarlama, destinasyon yönetimi, veri odaklı tanıtım, spor turizmi, gastronomi, kültür ve doğa turizmi gibi alternatif ürünlerin geliştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli çalışma alanları olacaktır. Alanya bugün yalnızca deniz, kum ve güneş destinasyonu değildir. Spor organizasyonları, tarihi mirası, doğal güzellikleri, gastronomisi ve dört mevsime yayılan deneyim ürünleriyle dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm turizm paydaşlarını, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve Alanya'nın tanıtımına katkı sunan herkesi kutluyorum. Dijital görünürlüğümüzü ekonomik değere, sürdürülebilir büyümeye ve turist sayısındaki artışa dönüştürdüğümüzde, Alanya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'in en güçlü destinasyon markalarından biri olacağına yürekten inanıyorum. Bu araştırma da doğru yolda ilerlediğimizin önemli göstergelerinden biridir diye düşünüyorum” dedi.

‘HEDEF SIRALAMAYI DAHA DA YUKARI TAŞIMAK’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, "Alanya'nın, Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonları arasında ikinci sırada yer alması bizler için son derece değerli ve sevindirici bir sonuçtur. Bu başarı, yalnızca doğal güzelliklerimizin değil; turizm sektörümüzün, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin ve tüm paydaşlarımızın ortak emeğinin bir yansımasıdır. Araştırmanın özellikle medya ve sosyal medyadaki görünürlüğü esas alması, günümüzde destinasyon tanıtımının dijital platformlarda ne kadar önemli hale geldiğini de ortaya koyuyor. Alanya, yılın büyük bölümüne yayılan turizm sezonu, güçlü konaklama altyapısı, zengin tarihi ve kültürel mirası, gastronomisi önemli bir destinasyondur. Elbette hedefimiz sadece bu sıralamadaki yerimizi korumak değil, Alanya'nın uluslararası alandaki marka değerini daha da yükselterek ilk sıraya taşıyacak çalışmaları sürdürmektir. Bunun için dijital tanıtım faaliyetlerine, sürdürülebilir turizm anlayışına ve destinasyon kalitesini artıracak projelere kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarının elde edilmesinde emeği bulunan tüm turizmcilerimize, çalışanlarımıza ve Alanya'nın tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Alanya'nın önümüzdeki yıllarda da Türkiye turizminin en güçlü markalarından biri olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi