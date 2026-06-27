Dünya genelinde 10'dan fazla ülkeden 71 bin 385 yetişkinin verilerinin incelendiği kapsamlı bir bilimsel çalışma, ekonomik refah ve eğitim seviyesinin insan yaşamına farklı mekanizmalar üzerinden etki ettiğini kanıtladı. Nature Human Behaviour dergisinde 2024 yılında yayımlanan araştırmaya göre, genellikle tek bir çatı altında değerlendirilen sosyoekonomik statü kavramının alt bileşenleri olan gelir ve eğitim, bireylerin hayatında birbirinden tamamen farklı sonuçlar doğuruyor.

Araştırma metodolojisi kapsamında katılımcılar, üç hafta boyunca günde üç kez kalp atış hızı, tansiyon, stres düzeyi ve duygusal durumlarını kayıt altına aldı. Uzmanlar tarafından toplamda 329 binin üzerinde günlük veri analiz edildi. Ortaya çıkan tablo, bireyin kendi gelir ve eğitim seviyesinin, yaşadığı çevrenin ortalama refahından çok daha belirleyici bir faktör olduğunu gösterdi.

GELİR DÜZEYİ GÜNLÜK STRESİ NASIL ETKİLİYOR?

Çalışmanın bulgularına göre, yüksek gelir grubundaki bireyler günlük yaşamlarında daha düşük stres seviyelerine ve daha yüksek pozitif duygu durumuna sahip oluyor. Araştırmacılar, ekonomik gücün kişilere sadece harcama kapasitesi sunmadığını, aynı zamanda zaman yönetimi konusunda kontrol sağladığını aktardı.

Bu durum, bireylerin stres yaratan koşullardan uzaklaşmasına olanak tanıyarak psikolojik dayanıklılığı artırıyor. Bireysel gelirin, yaşanılan bölgenin genel toplumsal gelir düzeyine kıyasla kişisel mutluluk üzerinde çok daha doğrudan ve güçlü bir etki yarattığı ifade edildi.

EĞİTİM VE FİZİKSEL SAĞLIK ARASINDAKİ BAĞ NEDİR?

Gelir düzeyi günlük psikolojik iyi oluş halini desteklerken, eğitim seviyesinin uzun vadeli fiziksel sağlık göstergeleri üzerinde temel belirleyici olduğu ortaya konuldu. Eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin kalp atış hızı ve tansiyon değerlerinde düşüş gözlemlendi. Ayrıca bu grupta sigara kullanım oranlarının belirgin şekilde azaldığı raporlandı.

Bilim insanlarına göre eğitim, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması ve sağlık okuryazarlığının artması gibi konularda kritik bir rol üstleniyor. Kişilerin uzun vadeli karar alma süreçlerindeki yetkinlikleri, eğitim düzeyiyle paralel olarak gelişiyor ve bu durum fiziksel sağlığı doğrudan koruyor.

SOSYOEKONOMİK STATÜ AYRIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu araştırmanın sonuçları, halk sağlığı ve sosyal politikalar açısından önemli bir perspektif sunuyor. Gelir ve eğitimin tek bir sosyoekonomik statü başlığı altında birleştirilmesinin, bu iki faktörün farklı etki mekanizmalarını gözden kaçırmaya neden olduğu belirtiliyor.

Bu ayrıma göre, toplumdaki günlük stresi azaltmak ve genel mutluluğu artırmak için ekonomik iyileştirmelere odaklanılması gerekirken, kronik hastalıkları önlemek ve uzun vadeli halk sağlığını korumak için doğrudan eğitim politikalarına yatırım yapılması gerektiği anlaşılıyor. Varlıklı veya eğitimli bir bölgede yaşamak belirli avantajlar sağlasa da, asıl kalıcı değişimin bireyin kendi eğitim ve gelir durumunun iyileşmesiyle mümkün olduğu vurgulanıyor.