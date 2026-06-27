İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir eğitim merkezinin görevlileri, sokakta aşırı gürültü yapan çocukları uyarınca taşlı saldırıya uğradı. Turgut Özal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın camları kırılarak maddi hasar oluştu.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, sokakta bulunurken çevreyi rahatsız edecek boyutta ses çıkaran grup, bina çalışanları tarafından sessiz olmaları yönünde ikaz edildi. Bu duruma tepki gösteren çocuklar, yerden aldıkları taşları kurs merkezinin cephesine ve pencerelerine fırlatmaya başladı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Taşlı saldırı sonucunda binanın bazı camları kırılırken, saldırgan grup olayın hemen ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, kaçan çocukların kimliklerini tespit etmek için inceleme başlattı.

MADDİ HASARI KİM KARŞILAYACAK?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, reşit olmayan çocukların kasıtlı olarak veya oyun sırasında üçüncü şahıslara ve mülklere verdikleri zararlardan yasal velileri sorumlu tutuluyor. Polis ekiplerinin kimlik tespiti yapmasının ardından, kurs merkezindeki cam kırıklarından kaynaklanan maddi hasarın çocukların ailelerinden talep edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.