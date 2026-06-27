Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, yaz aylarında pazar ve market tezgahlarında kilosu 60 liradan satışa sunulan kayısı, insan sağlığına sunduğu katkılarla öne çıkıyor. Düşük kalorisi ve kolay sindirilebilir yapısıyla bilinen bu meyve, dengeli beslenme rutinlerinin temel parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

İçeriğinde yüksek oranda beta-karoten (provitamin A), C ve B grubu vitaminleri ile potasyum ve demir mineralleri bulunuyor. Uzmanlar, bu zengin bileşenlerin günlük besin ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynadığını belirtiyor. Kayısının en dikkat çeken özelliklerinin başında ise yüksek besin lifi (posa) oranı geliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Meyvedeki çözünür lifler, bağırsak hareketliliğini artırarak doğal bir temizleyici işlevi görüyor ve faydalı bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Yeterli su içimi ve bitkisel ağırlıklı bir diyetle birleştiğinde, düzenli kayısı tüketiminin kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ancak aşırı tüketimin sindirim rahatsızlıklarına neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, günde 2-3 adet taze kayısının yeterli olduğunun altını çiziyor.

CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI NELER?

Kayısıda yer alan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek cilt ve mukoza zarlarını koruma altına alıyor. Aynı zamanda içerdiği C ve E vitaminleri, hücreleri oksidatif strese karşı savunan antioksidanlar olarak çalışıyor. Beslenme uzmanlarına göre, bu zengin içerik cilt tonunu eşitlerken güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da destekleyici bir kalkan oluşturuyor.

GÜNLÜK TÜKETİMDE HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Beslenme uzmanları, daha fazla su ile daha düşük kalori ve şeker barındırması sebebiyle günlük rutinde taze kayısının tercih edilmesini öneriyor. Potasyum ve demir bakımından daha yoğun bir yapıya sahip olan kuru kayısı ise yulaf ezmesi ve yoğurt gibi öğünlere eklenebiliyor. Kuru meyve alırken, kimyasal işlem görmemiş ve kükürt dioksit içermeyen koyu renkli gün kurusu çeşitlerinin seçilmesi, besin değerinden maksimum fayda sağlamak adına tavsiye ediliyor.