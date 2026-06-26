Alanya Liman Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerde resmi törenin yanı sıra gün boyu birbirinden renkli yarışmalar, deniz gösterileri ve halkın katılımına açık etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek resmi törenle başlayacak. Program kapsamında Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapacak. Deniz şehitleri anısına ise Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk tarafından denize çelenk bırakılacak.

DENİZ GÖSTERİLERİ VE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Resmi törenin ardından vatandaşlar gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak. Öğrencilerin Kabotaj Bayramı temalı eserlerinden oluşan resim sergisi ziyaretçilere açılırken, römorkör gösterisi, tekne korteji, yüzme yarışları, denizden tabak alma yarışı, tekne halat çekme yarışması ve flyboard su sporları gösterisi gerçekleştirilecek. Kutlamalar kapsamında geçmiş yılların yağlı direk şampiyonlarına plaket verilecek, Alanya'nın simgesi haline gelen geleneksel yağlı direkten bayrak alma yarışı da bu yıl yeniden büyük heyecana sahne olacak. Program, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesi, halka ücretsiz tekne gezileri ile Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda gerçekleştirilecek gece yüzmesi ve ışık gösterisiyle sona erecek.

"100. YILI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, bu yıl Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sayhan, "Bu yıl, tarihimizin en önemli ekonomik bağımsızlık zaferlerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu anlamlı günü en güzel şekilde geçirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın keyifle katılabileceği birbirinden eğlenceli yarışmalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla okullarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bir resim yarışması düzenledik. Çocuklarımızın hazırladığı eserler etkinlik kapsamında sergilenecek. Halkımızla iç içe, birlik ve beraberlik içinde kutlanacak güzel bir bayram programı hazırladık. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kabotaj Kanunu sayesinde Türk karasularında deniz taşımacılığı ve denizcilik faaliyetlerinin Türk bayraklı gemiler ve Türk vatandaşları tarafından yürütülme hakkının kazanılmasını simgeliyor. Biz de bu tarihi kazanımı vatandaşlarımıza daha iyi anlatabilmek amacıyla İzmir'den yola çıkan bir gemiyi limanımıza getireceğiz. Gemi, 1 Temmuz Çarşamba günü kutlamalar kapsamında limanımızda olacak. Protokol tarafından karşılanacak gemiyle birlikte vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemini daha yakından tanımalarını amaçlıyoruz" dedi.

VATANDAŞLARA KABOTAJ BAYRAMI'NA DAVET

Alanya'nın artık Türkiye genelinde tanınan etkinliklerinden biri haline gelen yağlı direk yarışmasının bu yıl da birbirinden değerli ödüllerle gerçekleştirileceğini belirten Mehmet Sayhan, yarışmacı başvurularının sürdüğünü ifade etti. Sayhan, "Alanya'nın simgesi haline gelen ve artık Türkiye genelinde de büyük ilgi gören yağlı direk yarışması bu yıl da gerçekleştirilecek. Yarışmamızda birbirinden değerli ödüller yer alacak. Özellikle yağlı direk yarışmasının büyük ödülü katılımcıları heyecanlandırıyor. Yarışmacılarımız başvurularını yapmaya başladı, biz de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Alanya Limanı'nda başlayacak etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Dolu dolu geçecek yarışmalar ve kutlama programında hep birlikte bu anlamlı günü coşkuyla yaşayacağız" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi