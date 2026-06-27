Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, İzmit Körfezi'ndeki deniz ulaşım ağında yaz mevsimi düzenlemesi 29 Haziran Pazartesi günü itibarıyla hayata geçiyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından planlanan yeni tarife kapsamında, vatandaşların daha etkin ve konforlu seyahat etmesi hedefleniyor.

KÖRFEZ'DE 115 SEFER YAPILACAK

Yeni planlamayla birlikte İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlayan deniz ulaşımında günlük sefer kapasitesi yaz aylarına uygun hale getiriliyor. Değirmendere ile Tütünçiftlik ve Derince ile Karamürsel güzergahları başta olmak üzere toplam 6 farklı hatta her gün 115 vapur seferi düzenlenecek. Bu sayede artan yolcu talebinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde karşılanması öngörülüyor.

YENİ SAATLER NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yaz tarifesiyle değişen kalkış ve varış saatleri dijital platformlar üzerinden yolcuların erişimine açıldı. Vatandaşlar, iskelelerde bekleme süresini azaltmak ve mağduriyet yaşamamak adına seyahat planlarını yapmadan önce detaylı sefer çizelgelerine e-komobil mobil uygulaması üzerinden veya belediyenin resmi internet sitesi olan kocaeli.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.