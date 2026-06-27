Türkiye genelinde değişen demografik yapı ve küçülen aile modelleri, gayrimenkul sektöründeki konut üretim alışkanlıklarını doğrudan değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 3,08 kişiye kadar geriledi. Aynı dönem içerisinde tek kişilik hanelerin oranının yüzde 20,5 seviyesine yükseldiği açıklandı.

KÜÇÜK METREKARELİ KONUTLARA İLGİ NEDEN ARTIYOR?

Yaşam biçimlerindeki farklılaşma, barınma ihtiyaçlarının niteliğini de şekillendiriyor. Genç nüfusun daha geç evlilik kararı alması, tek başına yaşamayı tercih eden çalışan sayısındaki artış ve büyük şehirlere yönelik eğitim veya iş amaçlı göçler, küçük evlere olan talebi artıran başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan yüksek konut fiyatları, artan kredi maliyetleri ve aidat gibi işletme giderleri de tüketicileri daha ulaşılabilir fiyatlı seçeneklere yönlendiriyor. Özellikle gayrimenkul yatırımcıları, daha düşük maliyetli olması ve hızlı kiralanabilmesi sebebiyle 1+1 ile 2+1 daireleri tercih ediyor.

YENİ PROJELERDE HANGİ TİP DAİRELER ÖNE ÇIKACAK?

Sektör temsilcilerine göre, inşaat firmaları artık sadece ekonomik şartları değil, toplumun değişen sosyolojik yapısını da merkeze alarak proje geliştiriyor. Medar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Konuralp Yılmaz konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, konut sektörünün yeni dönemdeki demografik değişimi iyi okuması gerektiğini bildirdi. Eskiden kalabalık ailelere yönelik büyük projeler planlandığını aktaran Yılmaz, günümüzde ise tek yaşayan bireyler ile küçük ailelerin sayısındaki artışın sektörü daha kompakt yaşam alanlarına yönelttiğini ifade etti.

Tüketicilerin artık kullanılmayan büyük alanlar yerine merkezi konumda, fonksiyonel ve yaşam maliyeti düşük evleri tercih ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özellikle büyükşehir merkezlerinde inşa edilecek yeni projelerde, küçük metrekareli ancak kullanım verimliliği yüksek konutların pazar payının çok daha fazla artacağını öngörüyor.