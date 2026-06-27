Uzay ve havacılık sektörünün öncü firmalarından SpaceX, küresel piyasalardaki konumunu güçlendiriyor. Nasdaq tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve havacılık alanında faaliyet gösteren şirketin hisseleri resmi olarak Nasdaq-100 endeksine dahil edilecek.

'SPCX' işlem koduyla 12 Haziran tarihinden itibaren borsada yer alan şirketin, 7 Temmuz'da piyasalar açılmadan önce endeksteki yerini alacağı duyuruldu. Bu gelişme, şirketin borsa performansının küresel düzeyde daha yakından takip edilmesini sağlayacak.

NASDAQ-100 ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel piyasaların en önemli göstergelerinden biri olan Nasdaq-100, finans sektörü dışında kalan ve borsada işlem gören en büyük 100 şirketin performansını ölçüyor. Söz konusu endeks, dünya çapında 800 milyar doları aşan varlık büyüklüğüne sahip 200'den fazla yatırım ürünü tarafından temel referans noktası olarak kabul ediliyor.