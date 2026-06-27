Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni Buse Sarı, yaklaşık 6 aydır mutfak penceresine konan bir martı ile sıra dışı bir dostluk kurdu. Her gün evine gelen misafirini elleriyle besleyen iki çocuk annesi Sarı, martının ailenin bir ferdi haline geldiğini aktardı.

Basına yansıyan haberlere göre, başlarda sadece camı gagasıyla tıklatarak yiyecek isteyen martı, zamanla mutfak tezgahındaki eşyaları da kurcalamaya başladı. Aç olduğunu düşünerek martıya peynir, balık ve sosis vermeye başlayan Sarı, kuşun 1-2 kez saklama kaplarını alıp uçması üzerine ona özel bir isim verdi. ABD'li yazar Richard Bach'ın 'Martı Jonathan Livingston' adlı ünlü romanından esinlenen aile, kuşun eşya kaçırma huyundan dolayı onu 'Züccaciyeci Jonathan' olarak adlandırdı.

MARTILAR İNSAN YÜZÜNÜ TANIYABİLİR Mİ?

Şehir yaşamına son derece hızlı adapte olan martıların, kendilerini besleyen insanların yüzlerini tanıma ve bu kişileri hatırlama yeteneğine sahip oldukları biliniyor. Ornitoloji uzmanları, zeki türler arasında yer alan martıların düzenli yiyecek buldukları güvenli noktalara aylar boyunca gelebildiğini belirtiyor. Buse Sarı'nın diğer martılar arasından Jonathan'ı gözlerinden tanıdığını ifade etmesi de, bu kuşların insanlarla kurabildiği karşılıklı görsel iletişimin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

MUTFAK TEZGAHINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Martının ziyaret saatlerinin değişkenlik gösterdiğini belirten Sarı, iki oğlunun da bu durumdan büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Bazen sabah erken saatlerde bazen de öğleden sonra gelen Jonathan'ı beslerken dikkatli davrandığını anlatan öğretmen, kuşun ilgisini çekecek veya ona zarar verebilecek kesici aletleri tezgahta bırakmamaya özen gösteriyor.

Bir keresinde içine su koyduğu saklama kabını boşaltıp ağzıyla alarak uçtuğunu anımsatan Sarı, bu anların kendisi ve ailesi için tebessüm ettiren hatıralara dönüştüğünü vurguladı. Evin neşesi haline gelen Jonathan'ın ziyaretleri sürdükçe, aile de mutfak pencerelerindeki bu sadık dostlarını beslemeye devam edeceklerini belirtiyor.