Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ordos kentinde, 2000'li yılların başında devasa bir bütçeyle inşa edilen Kangbashi bölgesi, yıllar süren hayalet şehir imajını kırmaya başladı. Başlangıçta 1 milyon kişinin yaşaması planlanan ve uzun süre boş kalan yerleşim yeri, yerel yönetimin stratejik hamleleriyle yeniden nüfus çekiyor.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bölgedeki kömür ve doğal gaz zenginliğine dayanılarak hayata geçirilen proje için yaklaşık 2,3 milyar dolar harcandı. Altı yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan şehir; geniş bulvarları, fütüristik müzeleri ve dev konut projeleriyle dikkat çekiyordu. Ancak konut inşası ile sosyal yaşamın gelişimi eş zamanlı ilerlemedi.

HAYALET ŞEHİR İMAJI NASIL OLUŞTU?

İnşaat sürecinin bitmesinin ardından beklenen göç dalgası gerçekleşmedi. 2010 yılına gelindiğinde, 1 milyon kapasiteli lüks şehirde yalnızca 28 bin kişi ikamet ediyordu. Hastane, okul ve ticari işletme eksikliği, insanların buraya yerleşmesini engelledi. Bu durum, Kangbashi'nin uluslararası medyada Çin'in en bilinen hayalet şehri olarak nitelendirilmesine yol açtı.

DEVLET MÜDAHALESİ NÜFUSU NASIL ETKİLEDİ?

Kapsamlı kentleşme projelerinde sosyal donatıların eksikliğinin projenin çöküşüne neden olduğu gerçeğinden hareket eden yerel yönetim, radikal kararlar aldı. Kamu kurumlarının bölgeye taşınması, nitelikli eğitim kurumlarının açılması ve ev alımlarında sağlanan özel teşvikler, ailelerin bölgeye yönelmesini sağladı. Sadece fiziksel yapıların bir şehir yaratmaya yetmediği, sosyoekonomik ekosistemin kamu desteğiyle desteklenmesi gerektiği bu süreçte net bir şekilde görüldü.

Resmi istatistiklere göre, kentteki kalıcı ikamet edenlerin sayısı günümüzde 131 bin 300 seviyesine ulaştı. Başlangıçtaki 1 milyonluk hedefin oldukça gerisinde kalınsa da, eğitim ve kamu yatırımlarının etkisiyle bölge, boş meydanların şehri olmaktan çıkarak Ordos'un yeni idari, siyasi ve kültürel merkezi konumuna yerleşti.