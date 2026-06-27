Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Yasemin Küçükyılmaz evinde ölü bulundu.

İddiaya göre genç kadın, olaydan önce Mersin'de yaşayan erkek arkadaşını arayarak yaşamına son vereceğini söyledi. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese sevk edilen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Küçükyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olayın intihar olabileceği şüphesi üstünde duruluyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.