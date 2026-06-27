Antalya merkezinde yer alan ve Roma İmparatoru Hadrianus anısına MS 130 yılında inşa edilen tarihi Üçkapılar, yeni ışıklandırma sistemine kavuştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla başlatılan proje tamamlanarak, Kaleiçi'nin girişindeki anıtsal yapının gece saatlerindeki görünürlüğü artırıldı.

Antalya Valiliği YİKOB bütçesinden ayrılan ödenekle hayata geçirilen çalışmaya göre, tarihi kapı ile bağlantılı kuleler ve surlar modern aydınlatma teknolojisiyle donatıldı. Proje sayesinde kentin eski ve modern yerleşim dokusunun kesişim noktası belirginleştirildi.

TARİH VE MODERN TEKNOLOJİ BULUŞTU

Yaklaşık 40 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olan üç tonozlu yapı, güney burcunda Roma İmparatorluğu'nun izlerini barındırıyor. Kuzey burcu ise üzerindeki kitabe ile Alanya'nın da fatihi olan Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad döneminin mimari dokusunu yansıtıyor. Yeni sistem, bu iki farklı dönemin estetik birleşimini karanlık çöktükten sonra da ortaya çıkarıyor.

GECE TURİZMİNE NASIL BİR KATKI SAĞLAYACAK?

Tarihi yapının ışıklandırılması, bölgedeki gece turizmi hareketliliğine doğrudan katkı sunuyor. Ziyaretçilerin akşam saatlerinde de Kaleiçi bölgesini güvenli ve estetik bir atmosferde gezebilmesine olanak tanıyan proje, kültürel mirasın görünürlüğünü artırıyor. Bölge turizm dinamikleri açısından yakından takip edilen bu yenilik, Alanya ve çevre ilçelerden kent merkezine düzenlenen kültür turları için de gece saatlerinde yepyeni bir görsel durak alternatifi oluşturuyor.