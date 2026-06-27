Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, son dönemde kariyerindeki projelerle öne çıkan oyuncu Hande Erçel, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Erçel, kendi elleriyle aşure hazırladığı anlara yer verdi.

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça günlük hayatından kesitler sunan oyuncu, hazırladığı tatlıyı kaselere bölüştürdüğü bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel, bu gönderisine "Bereketiyle" notunu ekledi.

AŞURE GELENEĞİ VE SOSYAL MEDYA

Muharrem ayının vazgeçilmez bir kültürel ritüeli olan aşure, bolluk ve paylaşma temasını simgeliyor. Ünlü isimlerin de bu geleneksel tatlıyı yaparak dijital platformlarda paylaşması, kültürel adetlerin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Erçel'in geleneksel tatlıyı vurguladığı gönderisi, kısa sürede takipçilerinden geniş etkileşim aldı.