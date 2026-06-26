Yapılan açıklamada, bölge genelinde beklenen meteorolojik şartların orman yangınlarının çıkış ve yayılma riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgârın etkili olması nedeniyle vatandaşlardan azami hassasiyet göstermeleri istendi.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, olası yangınlara karşı tüm personelin görev başında olduğunu belirterek, yangın söndürme ekipleri, arazözler ve diğer teknik imkanlarla 24 saat esasına göre hazır beklediklerini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle ormanlık alanlarda ve ormanlara yakın bölgelerde ateş yakmamalarını, mangal ve semaver kullanmamalarını, sönmemiş sigara izmaritlerini doğaya atmamalarını ve yangına neden olabilecek cam şişe, plastik, yanıcı madde gibi atıkları çevrede bırakmamalarını istedi.

Açıklamada ayrıca, ormanlık alanlarda görülebilecek en küçük duman veya ateş belirtisinin bile vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Erken ihbar sayesinde yangınların büyümeden kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü açıklamasında, "Ormanlarımız sadece bugünümüzün değil, gelecek nesillerimizin de en değerli mirasıdır. Bu mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verilerek, vatandaşların göstereceği duyarlılığın olası felaketlerin önlenmesinde büyük rol oynayacağı belirtildi.

Yetkililer, önümüzdeki üç günlük kritik süreçte tüm vatandaşları daha dikkatli davranmaya davet ederek, gösterilecek duyarlılık ve iş birliği için teşekkür etti. Orman yangınlarına karşı alınacak bireysel önlemlerin, doğal yaşamın ve yeşil vatanın korunmasında hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.