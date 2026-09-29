ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisinin ekran macerası sona eriyor. İkinci sezonuyla ekrana dönen yapım için erken final kararı alınırken, dizinin 23. bölümle izleyicisine veda etmesi bekleniyor.

29 EYLÜL’DE YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK

A.B.İ.’nin 22. bölümü 29 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu bölüm final olmayacak. Mevcut yayın planına göre dizinin final bölümü ise 6 Ekim Salı günü izleyiciyle buluşacak.

23. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

İkinci sezonuna 8 Eylül’de 19. bölümüyle başlayan A.B.İ., 15 Eylül’de 20’nci, 22 Eylül’de ise 21’inci bölümüyle ekrana geldi. 29 Eylül’de 22. bölümün ardından 6 Ekim’de 23. bölümün yayınlanması ve dizinin bu bölümle ekran macerasını tamamlaması planlanıyor.

REYTİNGLERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Final kararının kesin gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor. Ancak ikinci sezonda reytinglerde yaşanan düşüş, kararın öne çıkan nedenleri arasında gösteriliyor.

22 Eylül’de yayınlanan 21. bölümün Total kategorisinde 3,32, AB’de 2,42 ve ABC1’de 3,07 reyting aldığı aktarıldı. İkinci sezonun başladığı hafta ise Total reytinginin 3,82 olduğu belirtildi.

İMİRZALIOĞLU VE KOREL YENİDEN AYNI PROJEDE BULUŞMUŞTU

A.B.İ.’nin ikinci sezonunda Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel yeniden aynı projede buluştu. İmirzalıoğlu Doğan karakterini canlandırırken, Korel ise yeni sezonda hikâyeye dahil olan Leyla karakterine hayat verdi.

İlk sezonda Doğan’ın partneri olarak Afra Saraçoğlu yer almış, oyuncunun sezon finalinin ardından projeden ayrılmasıyla ikinci sezonda hikâyeye Leyla karakteri eklenmişti.

GÖZLER 6 EKİM’DEKİ FİNALDE

Mevcut takvimin değişmemesi halinde A.B.İ., 6 Ekim’de yayınlanacak 23. bölümüyle ekranlara veda edecek. Finalde Doğan’ın geçmişiyle hesaplaşmasının, Leyla ile ilişkisinin ve aileler arasındaki mücadelenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.