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Aynı anket kapsamında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,66 seviyesinde oluştu. Bu veri, piyasanın yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 30 bandının altına gerileyeceği yönündeki genel öngörüsünü yansıtıyor. Veriler, TÜİK'in resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

Beklentilerin bu yönde gerçekleşmesi halinde, ağustos ayında yüzde 31,51 olarak ölçülen yıllık enflasyonun eylül itibarıyla yüzde 30,16 seviyesine ineceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 oranında artış kaydetmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ekim Pazartesi günü duyuracağı eylül ayı enflasyon verisi öncesinde, ekonomistlerin aylık artış tahmini ortalama yüzde 2,18 olarak belirlendi. Anket katılımcılarının tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 bandında değişiklik gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayındaki seyrine ilişkin piyasa beklentileri şekillendi. AA Finans tarafından düzenlenen ve 20 ekonomistin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı.

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