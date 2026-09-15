Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ekosistemini tehdit eden istilacı türlerle mücadele kapsamında Finike Gök Liman'da özel bir etkinlik organize ediyor. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 27 Eylül 2026

Pazar günü aslan balığı avlama yarışması ve tadım etkinliği gerçekleştirilecek.

Sabah saat 06.00'da başlayıp 13.00'e kadar sürecek organizasyonla, denizlerdeki doğal dengenin korunması hedefleniyor. Çevrim içi başvuru formunun doldurulmasıyla kayıt yaptırılabilen yarışmada, katılımcıları sponsorların hazırladığı çeşitli ödüller bekliyor. Bilgi ve ön kayıt işlemleri için vatandaşların 0242 249 54 99 numaralı telefon hattı üzerinden iletişim kurabileceği aktarıldı.

ASLAN BALIĞI NEDEN TEHLİKELİ?

Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden ve bölgede doğal avcısı bulunmayan aslan balığı, yerel balık türlerinin yavrularını hızla tüketerek deniz ekosistemine ciddi zarar veriyor. Dikenlerindeki zehir nedeniyle dikkatli avlanması gereken bu türün, usulüne uygun temizlendikten sonra tüketilen etinin ise oldukça lezzetli ve besleyici olduğu biliniyor.

FARKINDALIK VE GASTRONOMİ BİR ARADA

Yarışmanın ardından düzenlenecek tadım bölümü, aslan balığının gastronomik değerine dikkat çekerek ekonomik bir değere dönüşmesini ve tüketiminin teşvik edilmesini amaçlıyor. Yetkililer, deniz tutkunlarını istilacı türlere karşı ortak mücadeleye davet ederek, bölge halkının bu çevresel sorunun çözümünde aktif rol almasını bekliyor.