ZİRAAT Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Altay ile Söke 1970 Spor, kupada yoluna devam edebilmek için İzmir’de karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak.
MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK
Altay-Söke 1970 Spor karşılaşması, 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye İzmir’deki Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselmeyi hedefleyecek.
ALTAY-SÖKE 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Altay-Söke 1970 Spor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler de A Spor’un canlı yayın hizmetinden karşılaşmayı izleyebilecek.
ALTAY-SÖKE 1970 SPOR MAÇ BİLGİLERİ
Altay-Söke 1970 Spor maçı 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.