MİLLİ Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’da haftanın ilk çekiliş günü geldi. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanan kuponlar için gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi. Şans oyunu tutkunları, kazandıran 6 numara ile Joker sayısının belli olmasını bekliyor.

14 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Paylaşılan son bilgilere göre 14 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli olacak ve kupon sahipleri sonuçlarını resmi kanallar üzerinden kontrol edebilecek.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANIYOR

Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. Sonuçların belli olmasının ardından biletlerin ikramiye kazanıp kazanmadığı Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 sayı seçerek kolon oluşturuyor. Her çekilişte 90 sayı içerisinden 6 kazandıran numara belirlenirken, bunların ardından bir de Joker numarası çekiliyor.

Çekilişte 2, 3, 4, 5 veya 6 numarayı doğru tahmin eden kuponlar, ilgili ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçların açıklanmasının ardından kuponlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilecek. Online oynanan kuponların ikramiye durumu da kullanıcı hesapları üzerinden görüntülenebiliyor.

14 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaraların açıklanmasıyla birlikte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı da netlik kazanacak.