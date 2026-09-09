Finike-Kumluca karayolunda saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen olayda, araç sürücüleri Ramazan K. (38) ve Çiğdem T. (67) hafif şekilde yaralandı.

Yetkililerin aktardığına göre, Ramazan K. yönetimindeki 07 BRB 660 plakalı araç ile Çiğdem T'nin kullandığı 07 TJ 379 plakalı otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldü. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla resmi inceleme başlatıldı.