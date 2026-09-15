Antalya'nın Finike ilçesinde, sağlık çalışanı bir ailenin kızı olan Eylül Uçal, anne ve babasının yıllardır emek verdiği Finike Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandı. 11 Eylül itibarıyla acil serviste nöbet tutmaya başlayan genç doktor, ailesine ve mesai arkadaşlarına büyük bir gurur yaşattı.

Hastanede uzun süredir sağlık memuru statüsünde çalışan İsa Uçal ile enfeksiyon hemşiresi olarak görev yapan Fatma Uçal, kızlarıyla aynı kurumda mesai yapma heyecanını paylaşıyor. Ailenin sağlık alanındaki bu dayanışması, ilçe halkı ve hastane personeli tarafından takdirle karşılandı.

BAŞHEKİMLİK HANGİ MESAJI PAYLAŞTI?

Göreve yeni başlayan Uçal için hastane yönetiminden tebrik mesajı yayımlandı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt, pratisyen hekim Eylül Uçal'ı kabul ederek başarı dileklerini aktardı.

SAĞLIKTA NESİLDEN NESİLE HİZMETİN ÖNEMİ NEDİR?

İlçelerdeki devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının çocuklarının da aynı mesleği seçerek kendi memleketlerinde göreve başlaması, yerel sağlık hizmetlerinin aidiyet duygusuyla yürütülmesine katkı sağlıyor. Uçal ailesinin aynı çatı altında buluşması, hem kurum kültürünü güçlendiriyor hem de genç hekimlerin zorlu acil servis mesaisine adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor.