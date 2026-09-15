Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yayımlanan resmi verilere göre, 16 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın çeşitli bölgelerinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Alanya başta olmak üzere Aksu, Döşemealtı, Gündoğmuş, Kepez, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerindeki belirli mahallelere gün boyu enerji verilemeyecek.

ALANYA VE ÇEVRESİNDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Alanya ilçesine bağlı Akçatı ve Uğurlu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması yürütülecek. Gündoğmuş'un Kalecik, Karabul, Serinyaka ve Çiçekoluk mahallelerinde aynı saat diliminde altyapı yatırımları planlanıyor. Manavgat ilçesinde Kalemler, Evrenseki, Hatipler, Ilıca ve Çolaklı bölgelerinde 09.00 ile 16.00 arası kesinti yaşanırken; Serik'te Çandır, Karadayı, Akçaalan, Gedik ve Orta mahallelerinde çalışmalar 09.30 ile 16.30 saatleri arasında tamamlanacak.

ANTALYA MERKEZ VE DİĞER İLÇELER

Merkez ilçelerden Kepez'in Altıayak, Gazi, Gaziler, Zeytinlik, Altınova Orta ve Altınova Sinan mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım faaliyeti yapılacak. Aksu ilçesinde Karaöz, Köseler, Kayadibi, Mandırlar, Ortaköy, Atatürk, Çamköy, Cihadiye, Fettahlı, Gaziler ve Pınarlı mahalleleri de aynı saatlerde çalışmalardan etkilenecek. Döşemealtı'nda Bademağacı, Akkoç ve Kovanlık; Kumluca'da Karşıyaka ve Merkez mahallelerinde 09.00-16.00 arası kesinti uygulanacak. Korkuteli'ne bağlı Güzle Mahallesi'nde ise elektrik kesintisi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

KESİNTİLERİN TEMEL NEDENİ NEDİR?

Kurumun kamuoyuna aktardığı bilgilere göre, uygulanan 7 saatlik planlı kesintiler bölgedeki enerji altyapısını güçlendirme ve periyodik bakım amacını taşıyor. Çalışmalar sırasında saha personellerinin can güvenliğini sağlamak adına, iş sağlığı ve güvenliği standartları gereği enerji akışı mecburi olarak durduruluyor.