İSPANYA La Liga’da 6’ncı hafta heyecanı Alaves-Valencia karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve üst sıralarda kendisine yer bulan Alaves, ilk 5 haftada galibiyetle tanışamayan Valencia’yı sahasında konuk edecek.

ALAVES ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Geride kalan 5 lig karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alaves, topladığı 10 puanla 4’üncü sırada bulunuyor.

İlk haftalardaki performansıyla dikkat çeken Alaves, rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ev sahibi ekip, Valencia karşısında da galibiyete ulaşarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

VALENCIA İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Valencia cephesinde ise sezonun ilk bölümünde işler istenildiği gibi gitmedi. İlk 5 haftada yalnızca 1 beraberlik elde eden konuk ekip, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Topladığı 1 puanla La Liga’nın 20’nci sırasında bulunan Valencia, hücumda da istediği performansı ortaya koyamadı. İlk 5 maçında yalnızca 1 gol kaydeden ekip, Alaves deplasmanında sezonun ilk galibiyetini elde ederek kötü gidişata son vermek istiyor.

MAÇ MENDIZORROZA’DA OYNANACAK

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmaya Alaves’in sahası Mendizorroza Stadyumu ev sahipliği yapacak. Alaves üst sıralardaki iddiasını sürdürmek, Valencia ise son sıradan kurtulmak için sahaya çıkacak.

ALAVES-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alaves-Valencia karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 21.00’de başlayacak. La Liga’nın 6’ncı hafta mücadelesi Türkiye’de S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.