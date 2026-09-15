Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, tartışmalı pozisyonlara ışık tutan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Federasyonun resmi YouTube kanalı aracılığıyla yayımlanan görüntülerde, haftanın dikkat çeken hakem kararları ve saha kenarı incelemeleri netlik kazandı.

GALATASARAY'IN GOLÜ HANGİ GEREKÇEYLE İPTAL EDİLDİ?

TFF'nin aktardığı kayıtlara göre, Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı mücadelede ağlara giden top, kaleciye yapılan müdahale sebebiyle gol değeri kazanmadı. VAR hakeminin uyarısıyla kenara gelen orta hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu ekrandan detaylı şekilde inceledi. İki hakem arasındaki diyalogda, kalecinin topu iki eliyle zemin arasında kontrol ettiği ve sonrasında hücum oyuncusunun meşin yuvarlağa vurduğu teyit edildi. Karaoğlan, bu tespitin ardından direkt serbest vuruş kararı vererek golü iptal ettiğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ'IN GOL İPTALİNDE NELER KONUŞULDU?

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK karşısındaki maçında ise hücum başlangıcındaki kural ihlali VAR monitörüne yansıdı. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova, VAR odasının tavsiyesi üzerine atağın başladığı anı izlemek için kenara geldi. Yapılan incelemede, savunma oyuncusunun temasından önce açık bir elle oynama ihlali gerçekleştiği belirlendi. Hasova, sahada fark edemediği bu durumu ekranda net bir şekilde gördüğünü belirterek golü geçersiz saydı ve oyunu direkt serbest vuruşla yeniden başlattı.

TFF'NİN VAR ŞEFFAFLIĞI UYGULAMASI NE YÖNDE İLERLİYOR?

Futbol kamuoyundaki tartışmaları en aza indirmeyi hedefleyen federasyon, özellikle kaleci kontrolleri ve hücum öncesi elle oynama gibi yoruma açık kuralların sahada nasıl uygulandığını göstermek için VAR diyaloglarını düzenli olarak erişime açıyor. Bu şeffaflık adımı, hakemlerin karar alma süreçlerindeki standartları ve iletişim yöntemlerini sporseverlere doğrudan aktarma işlevi görüyor.