Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında deniz yaşamını canlandırmak amacıyla oluşturulan yapay resif alanında ilk olumlu sonuçlar alındı. 28 Temmuz 2026 tarihinde deniz tabanına yerleştirilen resiflerin çevresinde, yaklaşık bir aylık sürenin ardından yavru balık sürülerinin toplanmaya başladığı tespit edildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı inceleme sonuçlarına göre, bölgedeki ekosistem yeni yapılara hızla uyum sağladı. Finike Belediyesi koordinasyonunda ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında denize indirilen 50 adet yapay resif, kısa sürede deniz canlıları için yeni bir sığınak haline geldi.

YAPAY RESİFLER EKOSİSTEME NASIL KATKI SAĞLIYOR?

Doğal yaşam alanlarının tahrip olduğu veya yetersiz kaldığı deniz bölgelerinde uygulanan bu yöntem, sucul biyoçeşitliliğin korunmasında kritik bir rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yürüttüğü bu çalışmalar, bozulan ekosistemlerin restorasyonunu hızlandırıyor. Resifler, deniz canlılarına sadece barınma değil, aynı zamanda güvenli üreme ve beslenme alanları da sunuyor.

Finike Balıkçı Barınağı açıklarındaki bu alanda su altı yaşamının gelişimi ekiplerce izlenmeye devam edecek. Projenin bölgedeki balık çeşitliliğine ve popülasyonuna yönelik uzun vadeli etkilerinin, ilerleyen dönemlerde yapılacak düzenli gözlemlerle netleşmesi bekleniyor.