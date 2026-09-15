Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Nuri Şahin'in takımda kalıp kalmayacağı netleşti. Ligin ilk beş haftalık bölümünde yalnızca bir galibiyet elde edebilen İstanbul temsilcisinde, yönetim kurulu olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

NURİ ŞAHİN İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Toplantının ardından kamuoyundaki ayrılık iddialarına son noktayı Başkan Göksel Gümüşdağ koydu. TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda idari ve teknik anlamda hiçbir problemleri bulunmadığını belirten Gümüşdağ, sportif anlamda yaşanan dalgalanmaların her takımda görülebileceğini ifade etti. Nuri Şahin ile uzun vadeli bir planlama içinde olduklarını vurgulayan Gümüşdağ, yola devam kararı aldıklarını duyurdu.

AVRUPA HEDEFİ SÜRÜYOR MU?

Başakşehir yönetimi, mevcut kadro kalitesinin ilerleyen haftalarda sahaya yansıyacağına inanıyor. Geçmiş dönemde Nuri Şahin yönetiminde Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren takım, bu sezonki kötü başlangıca rağmen hedeflerinden sapmış değil. Başkan Gümüşdağ'ın hocanın takımı yeniden Avrupa'ya taşıyacağına yönelik ifadeleri, yönetimin teknik heyete duyduğu güvenin temelinde geçmişteki başarıların yattığını gösteriyor.