Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan panel raporunun ardından gündeme gelen tazminat iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık bildirisinde, Türkiye'nin herhangi bir mali borç, vergi kaybı veya tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu tartışmalar, Türkiye'nin elektrikli araç ithalatında yerli sanayiyi korumak amacıyla 4 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe koyduğu ilave vergi uygulamalarına dayanıyor. DTÖ'nün 28 Temmuz'da yayımladığı raporun, bu düzenlemelere yönelik bazı itirazları içerdiği aktarıldı. Ancak bakanlık, rapordaki değerlendirmelere katılmadıklarını ve sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

DTÖ KARARI KESİNLEŞTİ Mİ?

Bakanlık açıklamasına göre, DTÖ hukuk sistemi çerçevesinde kabul edilen panel raporları nihai karar niteliği taşımıyor. Türkiye'nin karara karşı temyiz hakkı bulunuyor ve itiraz edilen kısımlar için temyiz başvuru sürelerinin karşılıklı mutabakatla uzatılması masada yer alıyor.

Uluslararası ticaret hukukunda, panel kararları sonrasında taraflar arasında otomatik bir tazminat veya ödeme mekanizması işlemiyor. Açıklamada, tazminat iddialarının DTÖ uyuşmazlık çözüm kurallarının kasten yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı ifade edildi.

İLAVE VERGİ UYGULAMASININ AMACI NE?

Türkiye'nin otomotiv sektöründe uyguladığı gümrük ve vergi politikaları, doğrudan milli üretim kapasitesinin artırılmasını ve yerli yatırımların haksız rekabete karşı korunmasını hedefliyor. Bakanlık, uluslararası ticaret hukukundan doğan hakların savunulmaya devam edileceğini ve özel sektörle işbirliği içinde ekonomik menfaatlerin uluslararası platformlarda titizlikle gözetileceğini bildirdi.