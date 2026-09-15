"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan'ın tutuklanmasına neden olan gösterişli düğündeki takıların büyük bir kısmının imitasyon olduğu belirlendi. MASAK'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, düğünde sergilenen zenginlik algısının gerçeği yansıtmadığı ortaya konuldu.

Savcılık dosyasına giren inceleme sonuçları, el konulan 97 parça takıdan 76'sının altın olmadığını teyit etti. Sahte olduğu kesinleşen eşyalar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, çeşitli külçeler, iki metrelik zincir ve Hint kolyesi yer alıyor. Söz konusu materyaller, soruşturma evresinde Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda valiz içinde bulunmuştu.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER VE MASAK RAPORU

Çağla Öz Tançalan, savcılık ifadesinde eşinin takıları kiraladığı yönündeki beyanını yalanlayarak, bunların satın alındığını bildiğini aktardı. Düğünde anons edilen 43 milyon liralık takı ve para miktarının tamamen hayal ürünü olduğunu belirten Tançalan, bu durumun sadece sosyal medyada gösteriş yapma ve "hava atma" amacı taşıdığını ileri sürdü. MASAK raporunda dikkat çeken milyonlarca liralık para transferleri hakkında ise işlemlerin borç alışverişi ve aile içi yardımlaşma olduğunu savundu.

FENOMENLERİN SAHTE ZENGİNLİK ALGISI

Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin gösterişli yaşam tarzları üzerinden yürütülen MASAK incelemeleri, sanal ortamda yaratılan sahte zenginlik algısının adli boyutlarını gözler önüne seriyor. İmitasyon takılar ve abartılı rakamlarla oluşturulan bu imajın, genellikle haksız kazançları perdelemek, sponsorluk anlaşmalarıyla gelir elde etmek veya suç gelirlerini aklama faaliyetlerini gizlemek amacıyla bir araç olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında çifte yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla başlatılan hukuki süreç devam ediyor. Odunlukta ele geçirilen sahte altınlar, dövizler ve pasaportlarla bağlantılı olarak ev sahibinin yanı sıra çifte para transferi gerçekleştiren bir akrabanın da tutuklu yargılanması sürüyor.