İSPANYA La Liga’da 6’ncı hafta heyecanı Rayo Vallecano-Espanyol karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Rayo Vallecano, sahasında Espanyol’u ağırlayacak. Konuk ekip ise son maçında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmenin peşinde olacak.

RAYO VALLECANO ÇIKIŞ ARIYOR

Rayo Vallecano, ligde oynadığı son karşılaşmada Real Madrid’e 4-1 mağlup oldu. İlk 5 haftada 4 puan toplayabilen ekip, Espanyol karşısında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Benat San Jose yönetimindeki Rayo Vallecano’nun sezonun ilk bölümünde en fazla sorun yaşadığı alanlardan biri savunma oldu. Ev sahibi ekip, geride kalan 5 lig karşılaşmasında kalesinde toplam 14 gol gördü.

ESPANYOL MORALLİ GELİYOR

Espanyol ise Rayo Vallecano karşılaşmasına son maçında elde ettiği 2-0’lık galibiyetin moraliyle çıkacak. Konuk ekip, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

İki takımın farklı hedeflerle sahaya çıkacağı karşılaşmada Rayo Vallecano kötü gidişatı sonlandırmak, Espanyol ise yakaladığı çıkışı devam ettirmek için mücadele edecek.

MAÇ BUTARQUE’DA OYNANACAK

Rayo Vallecano’nun kendi sahası Vallecas’ta yaşanan sorunlar nedeniyle karşılaşma farklı bir stadyumda gerçekleştirilecek. Mücadele Madrid’in Leganés bölgesinde bulunan Estadio Municipal de Butarque’da oynanacak.

RAYO VALLECANO-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Espanyol karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. La Liga’nın 6’ncı haftasında oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.