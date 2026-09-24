Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Çavdır mevkisinde, dün gece saatlerinde bir apartman dairesine domuz kurşunu isabet etti. Üç katlı binanın en üst katında meydana gelen olayda, kurşun panjuru delip pencere camını kırarak evin içine düştü.

Olay sırasında evde bulunan mülk sahibi, durumu fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen güvenlik güçleri, kırılan pencere ve odaya düşen kurşun üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, ev sahibinin yaşanan olayla ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi.

KIRSAL BÖLGELERDEKİ RİSKLER NELER?

Özellikle tarım alanlarının ve ormanlık arazilerin yoğun olduğu bölgelerde, yaban domuzu avı amacıyla kullanılan ağır gramajlı kurşunlar yerleşim yerleri için risk oluşturabiliyor. Namludan çıktıktan sonra uzun mesafe katedebilen bu tür mermiler, hızını kaybetmiş şekilde düşse dahi yapıların dış cephelerini delerek mal güvenliğini tehdit edebiliyor.