İZMİR’İN Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi.

Kemalpaşa’dan İzmir şehir merkezi yönüne ilerleyen C.K. (36) yönetimindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

FULYA K. HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Fulya K.’nin (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü C.K. ile otomobilde bulunan H.D. (47) ise kazada yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

C.K. ve H.D., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.