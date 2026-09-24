Türkiye'de tütün kullanımını azaltmak amacıyla hazırlanan ve ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanan yeni kanun teklifi, sigara satışında köklü değişiklikler öngörüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'in aktardığı bilgilere göre, taslakta 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğan nesillerin hayatları boyunca tütün ürünü satın almasının yasaklanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan düzenleme, artan tüketim oranlarına karşı yeni tedbirler içeriyor. Ergüder'in açıklamasına göre, 2012 yılında 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışı, 2025 yılı itibarıyla 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştı. Özellikle son 10-15 yıllık dönemde kadınlarda sigara kullanımının yüzde 40-50, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlarda ise yüzde 90'ı aştığı öne sürüldü.

2040 YILINDA TAMAMEN YASAKLANACAK MI?

Yeni yasa taslağında sadece gençleri korumaya yönelik değil, ülkedeki tüm tütün piyasasını etkileyecek uzun vadeli hedefler de bulunuyor. Plana göre 2040 yılından itibaren Türkiye genelinde tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen durdurulması hedefleniyor. Bununla birlikte, sigara paketlerinden alınacak yeni bir "sağlık vergisi" ile elde edilecek gelirin koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerine aktarılması öngörülüyor.

YENİ DÜZENLEME GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLEYECEK?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı alan yasağı açık alanları da kapsayacak şekilde detaylandırılacak. Sokak, park veya yeme-içme mekanlarının açık kısımlarında sadece sigara içilebilecek özel izole bölümler oluşturulması planlanırken, bu alanlar dışında tütün tüketimi sınırlandırılacak. Böylece, her yıl Türkiye'de yaklaşık 35 bin kişinin ölümüne yol açan sigaraya bağlı akciğer kanseri vakalarının ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Dünya genelinde 1,2 milyar kişinin kullandığı ve her yıl yaklaşık 7 milyon can kaybına neden olan tütün ürünleriyle mücadelede Türkiye, 2003 yılında imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nden bu yana en kapsamlı adımı atmaya hazırlanıyor. 18 yaşından küçüklere satışı önlemeye yönelik mevcut kuralların da sıkılaştırılacağı taslağın meclis sürecinde son şeklini alması bekleniyor.