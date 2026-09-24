ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, oda üyelerine yönelik yeni bir iş birliği anlaşması gerçekleştirildiğini açıkladı. ALESO ile Fzt. Sude Doğru – Suud Clinic arasında yapılan anlaşma kapsamında üyelere sağlık ve egzersiz hizmetlerinde özel avantajlar sağlanacak.

Anlaşmaya göre ALESO üyeleri, Suud Clinic bünyesinde sunulan fizyoterapi, klinik pilates ve reformer pilates hizmetlerinden yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilecekler.

Özdemir, anlaşmanın oda üyelerine hayırlı olmasını temenni ederek iş birliğinden dolayı Fzt. Sude Doğru’ya teşekkür etti. Anlaşma hakkında bilgi almak isteyen üyeler, 0530 040 85 07 numaralı telefondan iletişime geçebilecekler.