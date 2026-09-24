KAZAKİSTAN’IN güneybatısındaki Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında Kazakistan Deniz Kuvvetleri personelinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sırasında kaza meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, tatbikat devam ederken hava şartlarının aniden kötüleştiğini ve şiddetlenen rüzgar nedeniyle askerlerin dalgalara kapıldığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre 19 asker denize sürüklendi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

9 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 9 askerin hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.

Denizden sağ olarak çıkarılan 3 askerden 1’inin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Kurtarılan diğer askerlerin durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAYIP 7 ASKER ARANIYOR

Olayın ardından kayıp olduğu belirlenen 7 askerin bulunması için bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Acil Durumlar Bakanlığı personelinin yanı sıra havacılık birimleri ve ilgili diğer kurumların ekipleri de katılıyor.

Ekiplerin Hazar Denizi kıyısı ve açıklarında kayıp askerleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

HAVA ŞARTLARI ANİDEN KÖTÜLEŞTİ

İlk açıklamalara göre kazanın, tatbikat sırasında hava koşullarının beklenmedik şekilde değişmesi ve rüzgarın şiddetlenmesinin ardından meydana geldiği belirtildi. Güçlenen dalgaların askerleri denize sürüklediği aktarıldı.

Kayıp askerlerin bulunmasına yönelik operasyon sürerken, olayın meydana geliş koşullarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği bildirildi.