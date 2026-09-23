Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir aileyi hayattan kopardı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjü aşarak karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu hamile sürücü Merve Turan ve 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan yaşamını yitirdi. Doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı belirtilen bebeğin kurtarılması için doktorların yaptığı müdahale de sonuçsuz kaldı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma ile Bursa’nın Karacabey ilçesi arasındaki Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Karacabey’den Bandırma yönüne seyir halinde olan Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne ilerleyen 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girerek bir süre sürüklendi.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Merve Turan ile yanında bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN AMELİYATA ALINDI

Merve Turan’ın hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenildi. Anne karnındaki bebeğin kurtarılması amacıyla Merve Turan ameliyata alındı.

Doktorların bebeği hayatta tutabilmek için gerçekleştirdiği müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gelmesine kısa süre kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.