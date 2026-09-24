Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında, hayatını kaybetmiş bir kişiye ait ehliyetle otel servisi kullanan cinayet hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde rutin kontrol yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bir otel servisini durdurdu. Sürücünün ibraz ettiği sürücü belgesini inceleyen polisler, belgenin vefat etmiş bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti. Durumun anlaşıldığını fark eden şoför yaya olarak kaçmaya çalışsa da, Şahin ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu yakalandı.

KİMLİK KONTROLÜNDEN CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan şahsın gerçek kimliğinin Mehmet Ünal olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada şüphelinin, Kayseri'de işlediği 'kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ünal'ın 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan 5 ay hapis cezası ile 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından da arandığı saptandı.

TURİZM BÖLGELERİNDE DENETİMLERİN ÖNEMİ

Turizm taşımacılığı yapan araçlar üzerindeki sıkı denetimler, yolcu güvenliğini tehlikeye atabilecek ağır suç kayıtlı kişilerin trafikten men edilmesinde kritik rol oynuyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.