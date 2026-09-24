İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. DHA'nın aktardığına göre, hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kaza, Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde yer alan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşti. Yakup Müjdat Türer (73) yönetimindeki 34 KG 3055 plakalı araç, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Türer'in aracı, okul önündeki kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4 yaralı öğrenci, ambulanslarla bölgedeki hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

OKUL BÖLGELERİNDE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Özellikle sabah saatlerinde okul çevrelerinde artan yaya ve araç trafiği, sürücülerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Trafik mevzuatına göre, okul geçitleri ve kampüs önlerinde hız limitlerinin düşürülmesi ve takip mesafesinin korunması, olası çarpışmalarda araçların savrularak yayalara zarar vermesini önlemede hayati bir rol oynuyor.