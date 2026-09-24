Manavgat’ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetim, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalanmasıyla sonuçlandı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde, Manavgat Emniyet Müdürlüğü yakınındaki mezarlık önünde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kontrol amacıyla bir otel servis aracını durdurdu.

ÖLEN KİŞİYE AİT EHLİYETİ VERDİ

Ekiplerin sürücü belgesini istemesi üzerine araç sürücüsü bir ehliyet ibraz etti. Yapılan kontrolde belgenin daha önce hayatını kaybeden başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki Şahin ekibi, kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ARAMA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan kişinin yapılan kimlik kontrolünde Mehmet Ünal (36) olduğu tespit edildi. Ünal’ın Kayseri’de “kasten öldürme” suçundan 22 yıl 6 ay, “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca hakkında “kadına karşı basit yaralama” suçundan da arama kaydı bulunduğu bildirildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE KİMLİK KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Trafik denetimleri yalnızca hız, emniyet kemeri, alkol veya araçların teknik şartlarının kontrol edilmesiyle sınırlı kalmıyor. Sürücü ve araç bilgilerinin güvenlik sistemleri üzerinden sorgulanması sayesinde haklarında yakalama ya da arama kaydı bulunan kişiler de tespit edilebiliyor. Manavgat’taki olayda da sürücünün sunduğu belge üzerindeki kontrolün derinleştirilmesi, gerçek kimliğin ve arama kayıtlarının ortaya çıkarılmasını sağladı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arama kaydı bulunan bir kişi yakalandığında, kimlik ve arama kaydının doğrulanmasının ardından ilgili adli işlemler yürütülüyor. Alanya’da iki firari hükümlünün yakalanmasına ilişkin daha önce aktardığımız olayda da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin polis ekiplerince yakalanmasının ardından adli süreç işletilmişti. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararının infazı kapsamında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü ceza infaz kurumuna teslim ediliyor. Yakalama sırasında başka suçlara ilişkin arama veya soruşturma kayıtlarının bulunması halinde ise bunlar ayrıca ilgili adli makamların değerlendirmesine sunuluyor.

MANAVGAT EMNİYETİNDEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Mehmet Ünal, yakalanmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Ünal, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ünal daha sonra Ilıca Mahallesi’nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

OTEL SERVİSLERİ TURİZM TRAFİĞİNİN PARÇASI

Manavgat ve Side başta olmak üzere ilçenin turizm bölgelerinde oteller ile ulaşım noktaları arasında çok sayıda servis ve transfer aracı faaliyet gösteriyor. Bu nedenle sürücü belgesi, araç evrakları ve trafik kurallarına yönelik kontroller, özellikle yolcu taşımacılığında trafik güvenliğinin önemli unsurları arasında bulunuyor. Son olay ise rutin bir trafik kontrolünün, trafik güvenliğinin yanı sıra hakkında arama kaydı bulunan kişilerin tespit edilmesinde de sonuç verebildiğini gösterdi.