Alanya’da tepki çeken olayda anne ve baba tutuklandı

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Olayın ardından Nuri Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler mezarlıkta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Arif K. daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.’nin başına vurdu. Aldığı darbeyle yaralanan Arif K. için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BURSA’NIN İnegöl ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Hastane Mezarlığı’nda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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