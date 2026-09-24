Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, belediyeyi farklı dönemlerde yöneten eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24 Eylül 2026 saat 06.30'da gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yürütülen şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturmanın öne çıkan isimleri, AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz oldu. Ancak dosya yalnızca eski belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen iş insanları da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor. Bu aşamadaki suçlamaların soruşturma konusu olduğu ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü anlamına gelmediği önem taşıyor.

YENİ DELİLLER SONRASI DOSYALAR YENİDEN ELE ALINDI

Soruşturmanın önemli ayrıntılarından biri, bazı şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oldu. Ceza soruşturmalarında KYOK kararı verilmiş bir dosyanın yeniden gündeme gelebilmesi için sonradan ortaya çıkan yeni deliller hukuki açıdan önem taşıyor. Başsavcılık da elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından ilgili dosyaları yeniden ele aldı.

Soruşturma kapsamında belediye bünyesindeki işlemlerde şüphelilerin örgütlü biçimde hareket edip etmediği, rüşvet veya irtikap suçlarının işlenip işlenmediği, belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve yapılan işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı araştırılıyor. Arama ve el koyma işlemlerinde elde edilen materyallerin de soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMALARLA GÜNDEME GELDİ

Yahşihan Belediyesi daha önce de adli soruşturmaların konusu olmuştu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 2025 yılında yürütülen "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri ve çalışanları hakkında işlem yapılmıştı. Bu dosyada 11 sanığın yargılanmasına Ocak 2026'da başlanmış, tutuklu sanıklar Şubat ayında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Söz konusu yargılamada Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2026'da Ahmet Sungur ile birlikte bazı sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan hapis cezalarına hükmetmişti. Bu önceki yargılama ile 24 Eylül'de gerçekleştirilen yeni operasyonun kapsamı ve hukuki dayanaklarının birbirinden ayrılarak değerlendirilmesi gerekiyor; yeni soruşturmada daha geniş bir şüpheli grubu ve birden fazla suçlama bulunuyor.

GÖZALTI SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltına alınan şüpheliler açısından bundan sonraki süreçte kolluk işlemlerinin ardından savcılık aşamasına geçilecek. Cumhuriyet savcılığı, toplanan deliller ve şüpheli ifadelerini değerlendirdikten sonra kişilerin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk de gerçekleştirebilir. Tutuklama, soruşturma aşamasında uygulanan bir koruma tedbiri olduğundan tek başına kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor.

BELEDİYE İHALELERİ VE KAMU ZARARI İNCELENİYOR

Belediyelere yönelik bu tür soruşturmalarda ihale dosyaları, ödeme ve hakediş kayıtları, belediye kararları, şirketlerle kurulan ticari ilişkiler ve mali belgeler soruşturmanın niteliğine göre incelenebiliyor. Kamu zararına ilişkin iddialarda ise yapılan işlem veya ödemenin mevzuata uygunluğu ile kamu kaynağında kayıp oluşup oluşmadığının belirlenmesi önem taşıyor. Yahşihan dosyasında hangi işlemlerin suçlamalara dayanak oluşturduğu ise soruşturmadaki gizlilik nedeniyle henüz bütün ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmış değil.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresi Kırıkkale merkez ile birlikte 8 ilçeyi kapsıyor. Yahşihan'da ayrı bir adli teşkilat bulunmadığından ilçeye ilişkin adli süreçler de Kırıkkale'deki yargı birimleri üzerinden yürütülüyor. 24 Eylül'deki geniş kapsamlı soruşturmada daha önce Alanya'daki firari hükümlülerin yakalanmasına ilişkin haberimizde de aktardığımız gibi firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kolluk birimlerince sürdürülüyor.