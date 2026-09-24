Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda; hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından toplam 10 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.S. (28) Kestel Mahallesi’nde, “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçundan aranan Y.Z. (23) ise Mahmutlar Mahallesi’ndeki ikametinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Muhabir: Mehmet AL