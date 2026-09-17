Antalya'nın Finike ilçesinde yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren bir ailenin kızı, ebeveynleriyle aynı kurumda mesaiye başladı. Enfeksiyon hemşiresi Fatma Uçal ve sağlık memuru İsa Uçal'ın 26 yaşındaki kızı Eylül Uçal, 11 Eylül itibarıyla Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne pratisyen hekim olarak atandı.

Yerel basına yansıyan açıklamalara göre, küçüklüğünden beri doktor olma hayali kurduğunu belirten genç hekim, atama döneminde ailesiyle aynı kuruma düşmesinin kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Ailesinin eğitim sürecindeki desteğine dikkat çeken Uçal, beyaz önlüğü giydiği anın yıllarca verilen emeğin karşılığı olduğunu vurguladı.

HASTANEDE DOKTOR HANIM EVDE KIZIM

Kızının tıp fakültesini kazandığı günden beri aynı kurumda çalışma hayali kurduklarını belirten baba İsa Uçal, iş yerinde profesyonel davrandığını ve kızına 'Doktor hanım' diye hitap ettiğini söyledi. Anne Fatma Uçal ise tıp eğitiminin zorlu bir süreç olduğuna işaret ederek, ailelerin çocuklarının hayallerine destek olmasının önemini anlattı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt da kurumdaki huzurlu çalışma ortamının bu tesadüfle taçlandığını kaydetti.

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE NADİR TESADÜF

Türkiye genelinde tıp fakültelerinden mezun olan genç hekimler, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile görev yerlerine dağıtılıyor. Binlerce hekimin katıldığı bu kura sisteminde, bir doktorun doğrudan kendi anne ve babasının yıllardır kadrolu olarak çalıştığı ilçe devlet hastanesine atanması istatistiksel açıdan oldukça nadir karşılaşılan bir durum olarak değerlendiriliyor. Ailenin aynı çatı altında sunduğu sağlık hizmeti, hastane yönetimi tarafından da kurumsal aidiyetin ve huzurlu iş ortamının bir göstergesi olarak görülüyor.