Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 15 Eylül tarihinde motor arızası yaşayan İngiltere bayraklı "Danipus" isimli yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Teknede bulunan 2 İsrail vatandaşı güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bildirimlerine göre, denizde seyir halindeyken motoru bozulan ve sürüklenmeye başlayan teknedekiler acil yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine komutanlığa bağlı unsurlar hızla bölgeye sevk edildi.

EKİPLER TEKNEYİ YEDEĞE ALDI

Belirtilen koordinatlara ulaşan kurtarma ekipleri, ilk olarak teknedeki iki İsrail vatandaşının sağlık durumlarını kontrol etti. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasının ardından, hareket kabiliyetini yitiren yelkenli tekne güvenlik amacıyla yedeğe alındı.

DENİZDE ACİL DURUM MÜDAHALESİ

Denizcilik faaliyetlerinde aniden gelişen motor arızaları, özellikle rüzgar ve akıntı etkisiyle açık denize sürüklenme riskini artırıyor. Sahil Güvenlik birimlerinin bu tür acil durum çağrılarına kısa sürede reaksiyon göstermesi, muhtemel kazaların önüne geçilmesinde hayati önem taşıyor. Yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda "Danipus" adlı tekne, Demre Setur Marina'ya sorunsuz bir biçimde yanaştırıldı.