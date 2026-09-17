İstanbul'un Tarihi Yarımada bölgesinde bulunan Şerefiye Sarnıcı için yeni bir ziyaret tarifesi hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sarnıcı 1 TL ücretle gezebilecek.

Uygulamanın temel amacı, kentin kültürel ve tarihi mirasını daha fazla kişiyle buluşturmak olarak duyuruldu. Ziyaretçilerin indirimli tarifeden faydalanabilmesi için giriş gişelerinde resmi T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli bulunuyor.

ŞEREFİYE SARNICI'NIN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Yaklaşık 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan yapının, 2. Theodosius döneminde (408-450) inşa edildiği tahmin ediliyor. Geçmişte İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan sarnıç, 24 metreye 40 metrelik bir alanı kaplıyor.

İBB'nin aktardığı bilgilere göre, 11 metre tavan yüksekliğine sahip yapının içerisinde 32 adet Korinth üslubunda mermer sütun ve 45 yelken tonoz yer alıyor. Su basıncına dayanması için kavisli tasarlanan duvarların kalınlığı ise 2,5 metreyi buluyor.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan bu sembolik ücretlendirme, yerli turistlerin tarihi mekanlara erişimini doğrudan kolaylaştırıyor. Yabancı ziyaretçiler için standart tarife devam ederken, vatandaşlar yalnızca kimlik ibrazıyla İstanbul seyahatlerinde bu kültürel mirası bütçelerini zorlamadan inceleme fırsatı buluyor.