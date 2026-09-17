Alanya Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, ilçedeki çevreyolunun kuzey bandında yer alan 310 farklı noktadaki erişim engeli ortadan kaldırıldı. Yapılan düzenlemelerle birlikte güzergah; hareket kısıtlılığı bulunan bireyler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bebek arabası süren aileler için güvenli bir yaya hattına dönüştürüldü.

Proje dahilinde kaldırım rampaları ve yaya geçiş noktaları standartlara uygun şekilde yeniden inşa edildi. Yürüyüş akışını bozan kot farkları eşitlenirken, hasar görmüş ve engelli erişimini zorlaştıran zeminlerdeki onarım işlemleri tamamlandı.

İLK KEZ ÇÖZÜM EKİBİ KURULDU

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu'nun yaptığı açıklamaya göre, kent genelindeki erişilebilirlik sorunlarını çözmek amacıyla belediye bünyesinde ilk kez 'Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi' faaliyete geçirildi. Göreve geldikleri günden bu yana ana arterlerdeki engellerle ilgili yoğun şikayet aldıklarını belirten Konukçu, kuzey bandındaki 310 problemin çözülerek hattın kullanıma açıldığını aktardı.

SIRADA HANGİ BÖLGELER VAR?

Çevreyolunda tamamlanan bu ilk etabın ardından, kentin diğer yoğun yaya trafiğine sahip ana arterlerinde de benzer iyileştirmelerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi. Temel hedefin, hareket kısıtlılığı bulunan tüm vatandaşların kimseye bağımlı kalmadan ilçe genelinde rahatça seyahat edebileceği engelsiz bir şehir altyapısı oluşturmak olduğu vurgulandı.