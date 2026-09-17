FORMULA 1 Türkiye Grand Prix’sini tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet sürecinde ilk adım atıldı. Formula 1, beklenen yoğunluk öncesinde F1 Experiences Deposit Programme adı verilen Ön Satış Depozito Sistemi’ni kullanıma sundu.

Sistem doğrudan bilet satın almak yerine, taraftarların genel satış başlamadan önce F1 Experiences paketlerine erişim hakkı elde etmesini sağlıyor. Depozito yatıran kişiler, paketler satışa çıktığında öncelikli olarak seçim ve satın alma hakkına sahip olacak.

Yatırılan depozito ise daha sonra satın alınacak F1 Experiences paketinin toplam ücretinden düşülecek.

EN UCUZ DEPOZİTO 500 DOLAR

Program kapsamında üç farklı kategoride depozito seçeneği bulunuyor. Fan Experience için 500 dolar, Hospitality için 1.000 dolar, Paddock Club Hospitality için ise 2.000 dolar depozito talep ediliyor.

Paylaşılan TL karşılıklarına göre tutarlar sırasıyla yaklaşık 24 bin 337 TL, 48 bin 675 TL ve 97 bin 350 TL seviyesinde.

FAN EXPERIENCE NELER SUNUYOR?

500 dolarlık depozito seçeneğiyle sunulan Fan Experience, standart yarış bileti deneyiminin ötesine geçmek isteyen taraftarlara yönelik hazırlanıyor.

Paket kapsamında 3 günlük tribün koltuğunun yanı sıra pit alanında yürüyüş, rehberli pist turu ve çeşitli özel pist içi etkinliklere erişim gibi imkanlar bulunuyor.

PADDOCK CLUB İÇİN 2 BİN DOLAR

Hospitality kategorisinde depozito 1.000 dolar olarak belirlenirken, bu kategoride Champions Club gibi özel lounge alanları, yiyecek ve içecek ikramları, rehberli padok turları ve çeşitli özel deneyimler sunuluyor.

En üst kategorideki Paddock Club Hospitality için ise 2 bin dolar depozito yatırılması gerekiyor. Bu kategoride özel izleme alanları, yiyecek-içecek hizmetleri ve yarış hafta sonuna yönelik farklı ayrıcalıklı deneyimler bulunuyor.

DEPOZİTO BİLET FİYATI DEĞİL

Sistemde belirtilen 500, 1.000 ve 2.000 dolarlık rakamların doğrudan Türkiye Grand Prix’sinin standart bilet fiyatları olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bunlar F1 Experiences paketleri için öncelikli satın alma hakkı sağlayan depozito tutarları olarak uygulanıyor.

Her depozito yalnızca bir F1 Experiences bilet paketi için kullanılabiliyor. İşlemlerin ABD doları üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle banka tarafından kur farkı veya ek işlem ücreti de yansıtılabiliyor.

Depozito sistemi yalnızca Türkiye Grand Prix’sini değil, 2027 Formula 1 takvimindeki birçok yarış hafta sonunu da kapsıyor.