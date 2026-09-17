Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamalara göre, Türkiye 2027 yılında dünyanın en büyük spor etkinliklerinden bazılarına ev sahipliği yapacak. Düzenlenen tanıtım toplantısında, İspanya Süper Kupası, Formula 1, UEFA

Konferans Ligi Finali ve 4'üncü Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye ve İspanya futbol federasyonlarının başkanları da katıldı.

Bakan Ersoy'un aktardığı programa göre, dünya futbolunun yakından takip ettiği İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Turnuvada İspanya'nın önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid kupa için mücadele edecek. Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1 ise 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'a geri dönecek ve Türkiye en az beş yıl boyunca yarış takviminde yer alacak.

DEV ORGANİZASYONLARIN TARİHLERİ NETLEŞTİ

Yaz aylarında da spor hareketliliğinin süreceğini bildiren Ersoy, 16-27

Haziran tarihlerinde 4'üncü Avrupa Oyunları'nın binlerce sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılacağını belirtti. Bakan Ersoy, bu etkinliklerin yanı sıra Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31, Ankara'daki NATO

Zirvesi ve Şanlıurfa Dünya Neolitik Kongresi gibi organizasyonların Türkiye'nin küresel etkinlik kapasitesini kanıtladığını ifade etti.

Söz konusu spor etkinliklerinin izleyici kitlesi, Türkiye'nin tanıtımına doğrudan etki ediyor. Paylaşılan verilere göre, Formula 1 yarışları küresel ölçekte 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken, İspanya Süper Kupası'nda mücadele edecek kulüplerin dünya genelindeki taraftar erişimi 700 milyonu aşıyor. Kupanın dünya genelindeki video görüntülenmesi 405 milyonu, sosyal medya gösterimi ise 312 milyonu buluyor.

SPOR TURİZMİ EKONOMİYE NASIL YANSIYACAK?

Büyük ölçekli spor organizasyonları, ev sahibi şehirlerin konaklama ve gastronomi sektörlerinde doğrudan yüksek gelirli bir ziyaretçi talebi yaratıyor. Yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlayan İstanbul'un 134 bin 716 oda ve 273 bin 38 yatak kapasitesi bulunuyor. Şehirdeki 86 Michelin yıldızlı restoranın varlığı, spor etkinlikleri için gelen turistlerin yeme-içme harcamalarıyla yerel ekonomiye bırakacağı döviz girdisini maksimize etme potansiyeli taşıyor.

Spor etkinliklerinin yanı sıra uluslararası konserler de kültür turizmini destekliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 118 bin, Andrea Bocelli'nin ise Beşiktaş Park'ta 22 bin kişiye verdiği konserler, toplam 140 bin müzikseveri aynı gece İstanbul'da buluşturdu. Bakanlık, Türkiye Events ve İstanbul Events platformları aracılığıyla bu tür organizasyonların uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.