İSTANBUL’un Küçükçekmece ilçesinde Menekşe Deresi’nde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 15 Eylül gecesi Menekşe Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre dere kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudan çıkarılan kişinin erkek olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, cesedin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak ve kimlik tespiti gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BU BÖLGE ONU ÇOK SEVİYORDU'

Cesedi bulunan kişiyi daha önce çevrede gördüğünü belirten Burak Ergün, ilk olarak kişinin evinde kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

Ergün, daha sonra cesedin bulundukları noktadan yaklaşık 150-200 metre ileride iki genç tarafından fark edildiğini öğrendiklerini belirterek, kişinin çevrede sevildiğini ve insanlara yardımcı olduğunu anlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.