Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları faaliyetleri yürüttükleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 61 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonları aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri ve faaliyetlerini örgütlü şekilde yürüttükleri iddia edildi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Ankara merkez olmak üzere Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun hazırlık sürecinde teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.

98 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 98 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Şüpheliler hakkında, 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçları ile Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinde düzenlenen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmasına, dijital materyallere el konulmasına ve haklarında yakalama ile gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bilgisayarlar, cep telefonları, veri depolama cihazları ve çeşitli dijital ekipmanların incelemeye alındığı öğrenildi.

Ele geçirilen materyallerin suç faaliyetleriyle bağlantısının araştırıldığı ve teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

37 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 98 şüpheliden 61’i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olduğu değerlendirilen 37 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin farklı illerde yürüttüğü operasyonel faaliyetlerle şüphelilerin kısa sürede yakalanmasının hedeflendiği kaydedildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, yasa dışı bahis ve şans oyunları faaliyetlerine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin mali hareketleri, para transferleri ve dijital iletişim kayıtlarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve yakalama kararlarının olup olmayacağı ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.